VIDEO | Frana Arenzano i vigili del fuoco | I tempi per liberare la strada saranno lunghi

Continuano le operazioni di sgombero sulla strada Aurelia ad Arenzano, dopo la frana avvenuta domenica sera. I vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere i massi e ripristinare la viabilità, ma prevedono che i tempi per la riapertura saranno lunghi. Le attività di soccorso sono in corso e si sta monitorando attentamente l’area per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Proseguono le operazioni dei soccorritori per liberare la via Aurelia ad Arenzano dai massi che sono caduti domenica sera dalla collina. La frana, di grosse proporzioni, ha bloccato completamente la strada causando gravi disagi alla viabilità: è possibile ora spostarsi tra Genova e il ponente solo con l'autostrada A10 o con la ferrovia. I vigili del fuoco non sanno dire precisamente quanto dureranno le operazioni di sgombero della strada: sicuramente, però, ci vorranno giorni. Dopodiché, starà ad Anas decidere se le condizioni della collina consentiranno la riapertura al traffico. Lo spiegamento di forze sul posto è importante tra pompieri e personale Anas.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Frana ad Arenzano, Aurealia chiusa per i detriti: squadre Anas all’opera per liberare la stradaUna frana si è verificata ad Arenzano, sulla statale Aurelia in località Pizzo, causando il distacco di massi sulla carreggiata.

Frana Arenzano, per ora nessun ferito ma si continua a scavare: la mappa, quanto ci vorrà per liberare la stradaA dieci anni dalla precedente frana, ad Arenzano si è verificata una nuova caduta di massi sulla strada, causando l'interruzione del traffico sulla statale.

