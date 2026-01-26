Frana Arenzano per ora nessun ferito ma si continua a scavare | la mappa quanto ci vorrà per liberare la strada

A dieci anni dalla precedente frana, ad Arenzano si è verificata una nuova caduta di massi sulla strada, causando l'interruzione del traffico sulla statale. Attualmente non ci sono feriti, ma le operazioni di scavo proseguono per liberare la strada. Restano in corso valutazioni sui tempi necessari per riaprire completamente la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Un incubo che torna esattamente dieci anni dopo la frana che nel 2016 bloccò la via Aurelia per mesi, tagliando la Liguria a metà Si tratta di circa duemila metri cubi di materiale e non si prospettano tempi brevi per il ripristino. Dopo una notte di ricerche, nessuno è stato trovato sotto i massi: dopo le prime verifiche “a voce”, i vigili del fuoco avevano proceduto con alcuni strumenti per il rilevamento di persone, in attesa delle unità cinofile dal Piemonte. L'esito, fortunatamente, è stato sempre negativo e anche l'intervento dei cani, nella notte, non ha segnalato la presenza di feriti.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Frana sull’Aurelia tra Arenzano e Genova, strada interrotta per massi sulla carreggiata: si cercano dispersiUna frana sulla via Aurelia tra Arenzano e Genova ha interrotto il traffico a causa di massi sulla carreggiata.

