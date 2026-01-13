Esce di nascosto nella notte a Modena e scompare si cerca la 14enne Agnes Cristina Piliego
Agnes Cristina Piliego, 14 anni, è scomparsa a Modena dopo essere uscita di casa nella notte tra sabato e domenica. La famiglia e le autorità stanno cercando di rintracciarla. Chiunque abbia informazioni può contattare le forze dell'ordine per contribuire alle ricerche.
È scomparsa da giorni Agnes Cristina Piliego, 14 anni, uscita di nascosto di casa durante la notte tra sabato e domenica a Modena. La ragazzina potrebbe essere diretta a Milano o Torino, città dalle quali era attratta. L'adolescente non ha con sé il cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
