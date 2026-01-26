Viaggio negli agriturismi umbri motore del turismo | Il futuro? Esperienze uniche e nuove | ecco quali

Il turismo in Umbria sta vivendo una fase di crescita sostenuta, trainata dagli agriturismi. Per mantenere questa tendenza, è fondamentale che le strutture siano aggiornate e in grado di offrire esperienze innovative e autentiche. Solo così potranno continuare a rappresentare un motore importante per il settore, attirando visitatori in cerca di scoperta, relax e contatto con la natura, nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente.

Quanti sono, cosa offrono e quale sarà la strategia per crescere ancora di più. Obiettivo: attrarre flussi turistici durante tutto l'anno. L'appello alle istituzioni per un fronte comune Il settore turismo dell'Umbria - in fortissima ascesa dal post-Covid in poi - per mantenere l'onda lunga dei pernottamenti in particolare, ha bisogno che gli agriturismi perugini e umbri siano sempre al passo con i tempi, sempre più attrattivi e soprattutto in grado di offrire esperienze e "gusto" per tutto l'anno e non solo nei periodi canonici delle vacanze invernali, estive e nei festivi, con tanto di ponte.

