Nuovi orizzonti MooVert viaggio negli agriturismi
Moovert, l’ambasciatore del turismo autentico e sostenibile francese, si inserisce in un percorso di approfondimento sull’agriturismo in Toscana, con particolare attenzione alla Maremma. Questo viaggio di studio mira a esplorare le caratteristiche e le potenzialità di questa forma di ospitalità rurale, promuovendo un approccio rispettoso del territorio e delle sue tradizioni. Nuovi orizzonti. Moovert, viaggio negli agriturismi.
Moovert, l’ambasciatore del turismo autentico e sostenibile francese, partecipa al viaggio di studio sull’ agriturismo in Toscana, in Maremma in particolare. Un’opportunità per ispirarsi alle buone pratiche dell’agriturismo e accompagnare lo sviluppo dei professionisti francesi verso un turismo più autentico, sostenibile e umano. Parallelamente, gli agricoltori sono alla ricerca di nuove fonti di reddito per diversificare le proprie attività e valorizzare il patrimonio rurale. In questo contesto, l’agriturismo emerge come un importante strumento per riequilibrare i flussi turistici, sostenere i territori rurali con un’attenzione particolare alla eco-sostenibilità e rafforzare il legame tra agricoltura, gastronomia e cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
