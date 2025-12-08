Turismo del lusso perché l’Italia è al primo posto Gli stranieri cercano esperienze uniche e irripetibili

Roma, 8 dicembre 2025 – Mentre cresce l’attesa per il verdetto Unesco sulla cucina italiana – sapremo mercoledì 10 dicembre – la presidente Enit Alessandra Priante accarezza con soddisfazione i dati delle prenitazioni in crescita per le vacanze di Natale. Spiega al telefono a Quotidiano.net: “Siamo molto felici, l’Italia piace. Siamo al numero uno per la richiesta di turismo di lusso”. Il lusso vuol dire. fare esperienze irripetibili. Ma che cosa s’intende con questa definizione? “Il lusso – chiarisce la presidente – non è soltanto spendere tremila euro a notte. Invece è proprio quello che ci hanno sempre rimproverato, che è diventato il nostro punto di forza: alberghi gestiti con grande cura, gestioni familiari, destinazioni uniche, esperienze originali e irripetibili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

