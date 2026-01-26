Viaggi della Memoria 2026 cinquantamila euro dalla Regione Umbria per portare la storia del Novecento nelle scuole

La Regione Umbria ha approvato i criteri per i progetti dei Viaggi della Memoria 2026, un'iniziativa finalizzata a coinvolgere le scuole nell’approfondimento della storia del Novecento. Con un finanziamento di cinquantamila euro, l’obiettivo è promuovere percorsi educativi che favoriscano la conoscenza e la riflessione sulle vicende storiche di quel periodo. Le scuole umbre potranno proporre progetti in linea con le linee guida stabilite dalla Regione.

La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato i criteri per la presentazione dei progetti dedicati ai Viaggi della Memoria per l'anno 2026. Un impegno, sottolinea l'assessore all'Istruzione Fabio Barcaioli, che chiama le istituzioni a custodirne il senso e a trasmetterlo alle nuove generazioni: "I Viaggi della Memoria servono a ricordare perché il Giorno della Memoria è stato istituito: per tenere viva la memoria della Shoah, delle leggi razziali del regime fascista, della persecuzione dei cittadini ebrei italiani, della deportazione degli antifascisti e di chi si oppose al nazifascismo pagando spesso con la vita.

