Viaggi della memoria la Regione sostiene il progetto di Rimini per portare 50 studenti a Praga e Terezín

La Regione sostiene il progetto di Rimini, che porterà 50 studenti a Praga e Terezín per approfondire la storia della musica durante l’Olocausto. Un’occasione per conoscere un aspetto meno noto della Shoah e riflettere sull’importanza della memoria storica, attraverso testimonianze e percorsi educativi dedicati alle giovani generazioni.

La musica che sopravvisse all’orrore dei lager nazisti. Una pagina di storia poco conosciuta ma che può aiutare le studentesse e gli studenti a conoscere l’orrore dei lager e della Shoah. A novembre 2026, cinquanta studenti selezionati tra le classi quarte degli istituti superiori riminesi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

