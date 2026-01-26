Viadotto della Magliana traffico rallentato dopo il grave incidente | carreggiata ridotta in entrambi i sensi

Dopo il grave incidente avvenuto domenica 25 gennaio, il traffico sul Viadotto della Magliana risulta ancora rallentato. La carreggiata in entrambi i sensi è stata ridotta, causando disagi alla circolazione. Attualmente, la situazione si sta progressivamente normalizzando, pur mantenendo importanti limitazioni. È consigliabile verificare lo stato del traffico prima di mettersi in viaggio e adottare percorsi alternativi se possibile.

La circolazione sul Viadotto della Magliana è tornata parzialmente alla normalità, ma resta fortemente condizionata dopo il grave incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 gennaio. Il tratto interessato, compreso tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana, è stato riaperto in entrambe le direzioni, ma con un restringimento della carreggiata che continua a causare rallentamenti significativi, soprattutto nelle ore di punta. Sul posto è presente la Polizia Locale di Roma Capitale, gruppo IX Eur, impegnata nella gestione della viabilità e nel monitoraggio della situazione, resa complessa dai lavori di messa in sicurezza ancora in corso.

