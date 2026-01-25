Roma | incidente stradale in zona Magliana chiuso viadotto per ripristino condizioni sicurezza

Attualmente, a Roma, il viadotto della Magliana è chiuso al traffico in seguito a un incidente stradale. Sono in corso le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza per garantire la riapertura della strada nel rispetto delle normative vigenti. La situazione è monitorata da vicino per assicurare un intervento rapido ed efficace.

Sono attualmente in corso le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza sul viadotto della Magliana, situato a Roma. Questa mattina si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto cinque persone, tra cui un bambino, che sono rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti dei gruppi Marconi e Eur della polizia locale, i quali sono attivamente impegnati in servizi di viabilità. A causa dell’incidente, il viadotto è stato chiuso nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana, in entrambe le direzioni. Interventi di Ripristino e Deviamenti del Traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 5 feriti gravi. Tra loro anche un bambinoOggi, domenica 25 gennaio, si è verificato un incidente sul viadotto della Magliana a Roma, coinvolgendo due auto.

Roma, incidente sul Viadotto della Magliana: quattro feriti e un bambino in codice rossoROMA – Alle ore 10.30 la Sala Operativa ha inviato sul Viadotto della Magliana, a Roma, le squadre dei Vigili del fuoco di Ostiense (7/A) e Pisana (4/A) in seguito a un incidente stradale che ha ... dire.it

Incidente a Roma, come stanno i feriti all’ospedale in codice rosso: fra loro padre e bimbo di 3 mesiSchianto a Roma, cinque persone ferite fra cui un un bimbo di due mesi: in che condizioni si trovano dopo l'incidente al viadotto della Magliana ... fanpage.it

Roma, grave incidente sul viadotto della Magliana. Cinque persone trasportate in codice rosso al Gemelli - facebook.com facebook

