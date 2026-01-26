Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 15 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 26 gennaio 2026 alle ore 15:25. Sono segnalate alcune criticità, tra cui rallentamenti e chiusure temporanee per lavori o incidenti, principalmente sulla Roma Fiumicino, l’A24 e il Raccordo Anulare. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di rispettare le norme di sicurezza stradale, soprattutto in vista della stagione invernale. Per ulteriori dettagli, consultare il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un aggiornamento sulla Roma Fiumicino ancora attiva la riduzione di carreggiata e traffico rallentato nel tratto compreso tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur per i lavori urgenti di ripristino guard rail a seguito dell'incidente avvenuto ieri ripristinati Inoltre i percorsi delle linee bus 31 771 e 780 andiamo sul tratto Urbano della A24 si rallenta per traffico tra Togliatti e Tor Cervara è in direzione del raccordo anulare sulla A1 Roma Napoli invece un incidente a causa delle Valmontone il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione della capitale ci spostiamo sul Raccordo Anulare circolazione scorrevole In entrambe le carreggiate ad eccezione dei rallentamenti traffico in interna tra Tuscolana e Appia infine andiamo in provincia di Frosinone per permettere i lavori di ripristino del Piano stradale a seguito della caduta di un masso sulla carreggiata nella giornata di ieri permane la chiusura della strada regionale 630 Ausonia all'altezza del comune di Esperia la Francesca Loiacono e Astral infomobilità al momento è tutto grazie per la pensione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata alle ore 15:25 del 1 gennaio 2026, segnala circolazione scorrevole sulle principali vie della regione.

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 25 gennaio 2026 alle ore 15:25.

