Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 26 gennaio 2026: si segnala un incidente sulla via del Cappellaccio in direzione centro, con circolazione sulla corsia di marcia. La viabilità sul Grande Raccordo Anulare è normale, mentre alcune strade regionali sono chiuse a causa di eventi come cadute di massi e nevicate. La linea ferroviaria Roma-Viterbo effettua variazioni con partenze anticipate e servizi sostitutivi. Restate aggiornati con le comunicazioni ufficiali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Fiumicino circolazione rimane sempre sulla corsia di marcia per ripristino incidente siamo tra l'altra del Tevere via del Cappellaccio in direzione del centro del resto la viabilità è normalizzata sulle carreggiate del grande raccordo anulare che sul cellulare della città mettere in provincia a seguito di un masso caduto sulla carreggiata nella giornata di ieri chiusa la strada regionale 630 Ausonia l'altezza del comune di Esperia mentre a Rieti a seguito delle forti nevicate chiusa la turistica del Terminillo infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo nella tratta extraurbana Per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata della tratta Catalano vita da lunedì a venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 da Catalano alle 17:25 il servizio prosegue con bus sostitutivi è tutto Grazie per l'attenzione da mare per la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

