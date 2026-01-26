Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, lunga circa 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 26 gennaio 2026 alle ore 12:25. Si segnalano disagi e rallentamenti a causa di un incidente sul Raccordo Anulare, che provoca code in carreggiata interna ed esterna. In particolare, si registrano congestioni sulla Roma-Fiumicino e sulla via Flaminia Salaria. In provincia, la regionale 630 è chiusa per un masso cad

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare un incidente e crea disagi di con coda all'altezza dello svincolo Ardeatina siamo in carreggiata interna mentre in esterna si rallenta all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo permangono poi incolonnamenti sulla roma-fiumicino tra Lanza del via del Cappellaccio in direzione del centro per ripristino incidente la circolazione al momento è solo su una corsia di marcia verso il centro si rallenta sulla via Flaminia Salaria sul tratto Urbano della Roma Teramo qui all'altezza dell'uscita Portonaccio infine in provincia a seguito di un masso caduto sulla carreggiata nella giornata di ieri è chiusa la regionale 630 Ausonia siamo all'altezza del comune di Esperia mentre a Rieti a seguito delle forti nevicate chiusa la turistica del Terminillo attiva e qui le operazioni di ripristino è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 12:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 12:25L'analisi della viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 12:25 evidenzia condizioni di circolazione senza criticità rilevanti, con traffico minimo sulla rete regionale.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 12:25Il traffico a Roma e nel Lazio presenta code sulla via Cristoforo Colombo e la via della Magliana, a causa di un incidente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 12 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico in aumento in queste ... romadailynews.it

Lazio, accordo di programma tra regione, Rieti e Viterbo per l’interconnessione idrica Peschiera a SalisanoNewTuscia – ROMA – La Regione Lazio ha definitivo un accordo di programma con gli Enti di Governo d’Ambito di Rieti (Egato 3) e Viterbo (Egato1) e con i gestori Acqua Pubblica Sabina e Talete per pre ... newtuscia.it

WEEKEND A ROMA: INFO VIABILITÀ E TRASPORTI Attenzione agli spostamenti in città per sabato 24 e domenica 25 gennaio. Ecco i principali eventi che potrebbero influenzare il traffico: SABATO 24 GENNAIO – Manifestazioni e Cortei Mattina (10:00-1 - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Lavori in viale della Venezia Giulia, da lunedì modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus 450 e 541 x.com