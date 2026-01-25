Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 12 | 25

Il traffico a Roma e nel Lazio presenta code sulla via Cristoforo Colombo e la via della Magliana, a causa di un incidente. Sono state chiuse tutte le rampe di accesso dalla Roma Fiumicino verso il raccordo anulare. Si consiglia prudenza, considerando anche l’allerta meteo gialla con possibili piogge e temporali. Per aggiornamenti in tempo reale, consultare le fonti ufficiali e le notizie di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Fiumicino permangono code per l'incidente avvenuto in via Cristoforo Colombo via della Magliana in direzione raccordo anulare Chiudi tutte le rampe di accesso dalla Roma Fiumicino in direzione raccordo spostamenti minimi sulle altre strade e autostrade della Regione ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato l'allerta meteo e giallo sul Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi prudenza alla guida infine lo sport allo stadio Olimpico questa sera inizia alle 20:45 dove la Roma sfilerà il Milan possibili difficoltà di circolazione modifiche temporanee linee dei bus che transita nella zona rimanete sintonizzati per le notizie del traffico in tempo reale da Gaia Marino Marchi e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 12:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 12:25L'analisi della viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 12:25 evidenzia condizioni di circolazione senza criticità rilevanti, con traffico minimo sulla rete regionale. Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 12:25L'aggiornamento della viabilità nella regione Lazio del 12 gennaio 2026 segnala condizioni di circolazione regolare sulle principali arterie autostradali, con alcune criticità limitate a specifici tratti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 10:25Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio la regione Lazio non ci sono particolari segnalazione ... romadailynews.it Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it WEEKEND A ROMA: INFO VIABILITÀ E TRASPORTI Attenzione agli spostamenti in città per sabato 24 e domenica 25 gennaio. Ecco i principali eventi che potrebbero influenzare il traffico: SABATO 24 GENNAIO – Manifestazioni e Cortei Mattina (10:00-1 - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Lavori in viale della Venezia Giulia, da lunedì modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus 450 e 541 x.com

