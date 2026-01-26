Via libera al comitato per i 750° anniversario della Fontana Maggiore Previsto nuovo premio cittadino

Il Comune di Perugia ha istituito un comitato per celebrare i 750 anni della Fontana Maggiore, con l’obiettivo di promuovere eventi culturali e iniziative commemorative. L’approvazione, avvenuta con il sostegno della maggioranza e di alcuni esponenti della minoranza, sottolinea l’importanza di valorizzare questo patrimonio storico attraverso azioni pubbliche e riconoscimenti cittadini. La commemorazione mira a rafforzare il legame tra la comunità e il patrimonio urbano.

La proposta approvata dal consiglio comunale. Ecco le linee guida per i festeggiamenti Perugia vuole e deve valorizzare e celebrare la Fontana Maggiore per i suoi primi 750 anni. Il consiglio comunale, con i voti della maggioranza e di parte della minoranza, ha approvato l'ordine del giorno per costituire un comitato con l'obiettivo di creare eventi culturali e ludici in onore di uno dei monumenti perugini più amati e più belli. La proposta dei consiglieri evidenzia che "tra il 2028 e il 2030 cadrà il 750° anniversario della costruzione della Fontana Maggiore, ricorrenza di straordinaria importanza per la storia e l'identità civica di Perugia.

