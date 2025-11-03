Il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica rende omaggio al musicista Carlo Brighi nel 110° anniversario della morte

Domenica il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica ha reso omaggio al musicista Carlo Brighi (Zaclén), capostipite della musica romagnola, in occasione del 110° anniversario della morte. È stato Gabriele Zelli, presidente dell'associazione, a recarsi sulla tomba del musicista, che si trova nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

