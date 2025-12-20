Schianto tra auto e scooter all’incrocio | ragazzino soccorso in codice rosso

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre lungo la Sp 11, la strada provinciale che collega Gottolengo a Isorella. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, un’auto e uno scooter si sono scontrati all’altezza dell’incrocio per Solaro.A riportare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

