Taranto ex Ilva | protesta a oltranza continua il blocco stradale Il maltempo non ferma i lavoratori in presidio

Il maltempo, con Taranto che è in codice arancione da ieri pomeriggio, non ha fermato i lavoratori. Il presidio per il blocco delle strade statali 100 e 106 nonché la statale 7 all’ingresso della città prosegue a oltranza. I manifestanti, lavoratori diretti del siderurgico e dipendenti delle aziende dell’appalto, vogliono una immediata convocazione dalla presidenza del Consiglio e che venga accantonato il piano considerato la via verso la chiusura. (foto: fonte Fim Cisl Taranto Brindisi) L'articolo Taranto, ex Ilva: protesta a oltranza, continua il blocco stradale Il maltempo non ferma i lavoratori in presidio proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, ex Ilva: protesta a oltranza, continua il blocco stradale Il maltempo non ferma i lavoratori in presidio

