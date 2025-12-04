Taranto ex Ilva | protesta a oltranza continuato fino a sera il blocco stradale Il maltempo non ferma i lavoratori in presidio

Noinotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo, con Taranto che è in codice arancione da ieri pomeriggio, non ha fermato i lavoratori almeno fino a ieri sera. Il presidio per il blocco delle strade statali 100 e 106 nonché la statale 7 all’ingresso della città era proseguito, poi le condizioni meteo hanno indotto alla rimozione. I manifestanti, lavoratori diretti del siderurgico e dipendenti delle aziende dell’appalto, vogliono una immediata convocazione dalla presidenza del Consiglio e che venga accantonato il piano considerato la via verso la chiusura. Oggi a Genova sciopero generale dei metalmeccanici. I manifestanti nel capoluogo ligure, ieri, hanno portato in piazza anche un rotolo di acciaio per fare intendere all’opinione pubblica che se quel rotolo, realizzato a Taranto, non arriva, si blocca anche il siderurgico genovese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Taranto, ex Ilva: protesta a oltranza, continuato fino a sera il blocco stradale Il maltempo non ferma i lavoratori in presidio

