Vespucci-Colombo giovedì 11 dicembre incontro con l' illustratore Moreno Chiacchiera
Secondo appuntamento dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione d’autore, a cura della Biblioteca dell'Istituto “Vespucci-Colombo”. Giovedì 11 dicembre, alle 18 nell'aula magna della sede di Piazza Vigo, sarà protagonista Moreno Chiacchiera con un incontro dal titolo “Una vita in punta di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Terzo Open Day al #VespucciColombo. Vi aspettiamo oggi pomeriggio, 3 dicembre, dalle 17 alle 19: Tecnico Economico: Via Chiarini, 1 Liceo Artistico: P.zza Vigo, 1 Istituto professionale: Via San Gaetano, 25 - facebook.com Vai su Facebook