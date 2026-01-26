ventenne muore in sparatoria al parco rogoredo a fare fuoco un poliziotto

Un giovane di 20 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi a Milano, in via Giuseppe Impastato 7, a seguito di una sparatoria avvenuta nel Parco Rogoredo. L’episodio è stato causato da un intervento di un ufficiale di polizia. La vicenda è sotto verifica delle autorità competenti.

Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi a Milano in una sparatoria avvenuta in via Giuseppe Impastato 7. L'allarme è scattato intorno alle 17:53 sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano e i soccorsi del 118. Per il giovane, colpito da colpi d'arma da fuoco, non c'è stato nulla da fare. A sparare il colpo che ha ucciso giovane sarebbe stato un poliziotto. Lo si apprende da fonti qualificate. Gli agenti erano impegnati nel Parco Rogoredo in una operazione antidroga. La vittima era di origine straniera e già noto alle Forze dell'ordine.

Nella serata del 26 gennaio, a Milano, si è verificata una sparatoria in via Giuseppe Impastato, che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni.

