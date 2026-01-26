A Milano, in via Giuseppe Impastato, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un agente di polizia. Purtroppo, un giovane di 20 anni è deceduto a seguito dello scontro. L'evento sta attirando l'attenzione delle autorità e delle forze dell'ordine, che stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto. Restano in corso accertamenti per chiarire i motivi e le responsabilità di quanto accaduto.

Un ragazzo di 20 anni è morto in seguito a una sparatoria avvenuta in via Giuseppe Impastato, a Milano. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 17.50, insieme agli agenti della Questura. A sparare il colpo che ha ucciso il ventenn sarebbe stato un poliziotto. Lo si apprende da fonti qualificate. Gli agenti erano impegnati nel parco Rogoredo in una operazione antidroga. Il giovane era di origine straniera e già noto alle forze dell’ordine. Il personale del 118, giunto sul posto con un’automedica e due ambulanze, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il ventenne pare fosse armato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, sparatoria in strada: morto un ventenne. A fare fuoco un poliziotto

