Sparatoria a Milano | muore un ventenne A fare fuoco un poliziotto La Lega | Nessun agente ingiustamente nel tritacarne

Nella serata del 26 gennaio, a Milano, si è verificata una sparatoria in via Giuseppe Impastato, che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni. L’intervento di un poliziotto è al centro dell’evento, suscitando reazioni e dichiarazioni da parte della Lega. Questo episodio si inserisce in una serie di incidenti di violenza che coinvolgono le forze dell’ordine nella città, sollevando questioni sulla sicurezza e sul ruolo delle autorità.

Ancora un episodio di violenza a Milano. Un giovane di 20 anni è morto oggi, 26 gennaio, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano. A fare fuoco sarebbe stato un poliziotto. Le reazioni. Immediata la reazione politica, in primis quella della Lega. “Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene. L’auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne", si legge in una nota del partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

