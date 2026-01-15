Umma Basket finalmente a Vecchiano alla palestra Leopardi

Dopo oltre cinque anni di impegno, Umma Basket approda a Vecchiano presso la palestra Leopardi. Dalle prime iniziative sotto le stelle e in spazi temporanei, è nato il desiderio di creare un punto di riferimento stabile per i giovani del territorio. Oggi, con la realizzazione della UP ARENA, si concretizza un progetto che mira a offrire un luogo dedicato alla pratica e alla crescita sportiva.

Ci sono voluti oltre cinque anni, partendo prima sotto un cielo di stelle, poi per le strade del paese e ancora in un campetto recuperato per accogliere giovani del territorio, arrivando poi ad un primo sogno un vero Playground nasce la UP ARENA. Passano ancora anni di allenamenti e gare in. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

