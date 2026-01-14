Vecchiano concluso il primo lotto di lavori sulla palestra della scuola ' Leopardi' | investiti 37mila euro

Da pisatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Vecchiano ha concluso il primo lotto di lavori sulla palestra della scuola media ‘Leopardi’, con un investimento di 37mila euro. Questo intervento si inserisce nel programma di riqualificazione degli impianti sportivi locali, volto a migliorare le strutture a beneficio della comunità. Dopo l’adeguamento dell’impianto indoor di Migliarino, proseguono gli interventi per offrire spazi più funzionali e sicuri alle giovani generazioni e agli utenti del territorio.

Prosegue il rimodernamento degli impianti sportivi sul territorio a cura del Comune di Vecchiano. “Dopo la messa a regime del nuovo impianto indoor a Migliarino, è stata la volta dell'avvio di alcune lavorazioni presso la palestra della scuola media ‘Leopardi’ a beneficio sia della comunità. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lotto: la Dea Bendata bacia il Sannio, vinti oltre 37mila euro

Leggi anche: Vecchiano, avviati i lavori al ponte sull'Ozzeri: intervento da 200mila euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.