Vecchiano concluso il primo lotto di lavori sulla palestra della scuola ' Leopardi' | investiti 37mila euro

Il Comune di Vecchiano ha concluso il primo lotto di lavori sulla palestra della scuola media ‘Leopardi’, con un investimento di 37mila euro. Questo intervento si inserisce nel programma di riqualificazione degli impianti sportivi locali, volto a migliorare le strutture a beneficio della comunità. Dopo l’adeguamento dell’impianto indoor di Migliarino, proseguono gli interventi per offrire spazi più funzionali e sicuri alle giovani generazioni e agli utenti del territorio.

Prosegue il rimodernamento degli impianti sportivi sul territorio a cura del Comune di Vecchiano. “Dopo la messa a regime del nuovo impianto indoor a Migliarino, è stata la volta dell'avvio di alcune lavorazioni presso la palestra della scuola media ‘Leopardi’ a beneficio sia della comunità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Lotto: la Dea Bendata bacia il Sannio, vinti oltre 37mila euro Leggi anche: Vecchiano, avviati i lavori al ponte sull'Ozzeri: intervento da 200mila euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. PULCINI 2016 - SAN FREDINANO vs VECCHIANO San Frediano Calcio: vittoria nel recupero e trionfo nel campionato d’inverno Oggi, nel recupero dell’ultima partita di campionato, i nostri ragazzi hanno battuto il Vecchiano, conquistando così il campionato d facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.