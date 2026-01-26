Varriale senza freni | La Juve ha beneficiato di una decisione arbitrale scandalosa La gara col Napoli è falsata

Nelle recenti dichiarazioni, Varriale ha evidenziato come una decisione arbitrale controversa abbia influenzato il risultato della partita tra Juventus e Napoli, sostenendo che l'incontro sia stato falsato da questa scelta. La questione ha suscitato molte discussioni nel mondo del calcio, sollevando interrogativi sul ruolo dell'arbitraggio nel determinare l'esito delle partite e sulla trasparenza delle decisioni prese in campo.

. La polemica del giornalista. Il clima post-partita di Juventus Napoli si infiamma non solo per il risultato del campo, ma anche per le pesanti polemiche arbitrali che hanno investito la direzione di Mariani. Tra le voci più critiche si leva quella del giornalista Enrico Varriale, che attraverso il proprio profilo X ha espresso un giudizio durissimo sulla vittoria bianconera, definendo il successo della squadra di Spalletti come figlio di una gestione irregolare degli episodi chiave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Varriale senza freni: «La Juve ha beneficiato di una decisione arbitrale scandalosa. La gara col Napoli è falsata» Varriale: «Gara falsata. Alla Juventus, serve una scandalosa decisione dell’arbitro per battere il Napoli»Dopo la partita tra Juventus e Napoli, terminata con il risultato di 3-0 per i bianconeri, Enrico Varriale ha espresso forti critiche sull’arbitraggio, definendolo scandaloso e influente sull’esito della gara. Varriale tuona: “Alla Juve serve una decisione arbitrale scandalosa che nega il rigore del possibile pareggio. L’errore di…”Nel match della 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha battuto il Napoli 3-0 con reti di David, Yildiz e Kostic. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Varriale polemico: Da Napoli-Inter gli arbitri hanno cambiato metro. I social si scatenanoContinua il grande momento dell'Inter in campionato con la terza vittoria consecutiva conquistata grazie al 6-2 contro il Pisa. Ma i nerazzurri di Milano se la sono vista brutta essendo andati in svan ... msn.com La Juventus perde a Cagliari, Varriale punge i bianconeri e tira in ballo il NapoliLa Juventus era convinta di poter trovare a Cagliari la terza vittoria consecutiva in campionato ma alla fine è arrivata una sconfitta inaspettata, molto pesante in chiave classifica. I bianconeri ved ... msn.com Juve-Napoli, Varriale scatenato: “Aveva ragione Conte. E si può dire che il campionato è completamente... - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.