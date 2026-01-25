Varriale | Gara falsata Alla Juventus serve una scandalosa decisione dell’arbitro per battere il Napoli

Dopo la partita tra Juventus e Napoli, terminata con il risultato di 3-0 per i bianconeri, Enrico Varriale ha espresso forti critiche sull’arbitraggio, definendolo scandaloso e influente sull’esito della gara. Le sue parole evidenziano come, secondo lui, la partita sia stata condizionata da decisioni arbitrali discutibili, rendendo difficile considerare il risultato come frutto di un gioco equo e regolare.

L'ex giornalista Rai, Enrico Varriale, dopo il match tra Juventus e Napoli finito 3-0 per i bianconeri ha tuonato contro l'arbitraggio dell'incontro Juventus-Napoli, arbitraggio scandaloso. "Per battere @sscnapoli ai minimi termini per infortuni e stanchezza dei soliti costretti a giocare sempre, a @juventusfc serve una decisione arbitrale scandalosa che nega il rigore del possibile pareggio. L'errore di #JuanJesus da cui nasce il gol di #Yildiz chiude una gara falsata". Nel match della 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha battuto il Napoli 3-0 con reti di David, Yildiz e Kostic.

