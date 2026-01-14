Vaccino anti-Hpv inutile per 7 genitori su 10 l’iniziativa

Nonostante il vaccino contro l’Hpv possa contribuire a prevenire circa 3.000 morti ogni anno in Italia, molti genitori restano scettici. A sette su dieci, questa vaccinazione appare ancora inutile o superflua. Questa situazione evidenzia le sfide di informare correttamente sull’efficacia e l’importanza della prevenzione, anche di fronte a dati che sottolineano un potenziale impatto significativo sulla salute pubblica.

Potrebbe prevenire qualcosa come 3mila morti l'anno in Italia per tumore, eppure il v accino contro l'Hpv (il Papillomavirus) non convince (ancora) i genitori. Sette su dieci credono che non sia utile, mentre per otto su dieci l'Hpv non è una malattia grave. Tanti numeri che fanno riflettere, quelli presentati all'Istituto superiore di sanità a Roma nel convegno 'Promuovere la Salute, Educare alla Prevenzione: il Ruolo Condiviso contro l'Hpv'. Ma aggiungiamo ancora un numero: appena metà delle ragazze e ragazzi di 11-12 anni nel nostro Paese è effettivamente protetta. "Siamo purtroppo ancora lontani dall'obiettivo di vaccinare il 95% dei ragazzi e delle ragazze di 11-12 anni entro il 2030.

