Vaccino anti-HPV potremmo evitare quasi 3000 decessi l’anno per tumore

Il vaccino anti-HPV ha contribuito a ridurre significativamente la mortalità per tumore del collo dell’utero, con una diminuzione del 62% negli Stati Uniti in circa 30 anni. Ogni anno, questa prevenzione potrebbe evitare quasi 3.000 decessi, sottolineando l’importanza di una campagna di vaccinazione diffusa e tempestiva. La prevenzione rappresenta un passo fondamentale per la salute pubblica e il benessere delle future generazioni.

Un calo del 62%. Di tanto è scesa la mortalità per il tumore del collo dell’utero negli USA, in circa 30 anni. Il merito va all’integrazione tra la diagnosi precoce, con Pap-Test e più recentemente con HPV-test, e soprattutto vaccinazione mirata. A segnalare questi dati è una ricerca recentemente pubblicata su JAMA. Ma attenzione. A prescindere da questo e tanti altri dati che mostrano il valore preventivo della vaccinazione non solo per le ragazze ma anche per i giovani maschi, in Italia si fa fatica a migliorare le percentuali di copertura. A ricordarlo sono gli esperti che hanno partecipato al convegno “Promuovere la Salute, Educare alla Prevenzione: il Ruolo Condiviso contro l’HPV” tenutosi nella sede dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) a Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it

