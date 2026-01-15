Vaccino anti-HPV potremmo evitare quasi 3000 decessi l’anno per tumore

Il vaccino anti-HPV ha contribuito a ridurre significativamente la mortalità per tumore del collo dell’utero, con una diminuzione del 62% negli Stati Uniti in circa 30 anni. Ogni anno, questa prevenzione potrebbe evitare quasi 3.000 decessi, sottolineando l’importanza di una campagna di vaccinazione diffusa e tempestiva. La prevenzione rappresenta un passo fondamentale per la salute pubblica e il benessere delle future generazioni.

Un calo del 62%. Di tanto è scesa la mortalità per il tumore del collo dell’utero negli USA, in circa 30 anni. Il merito va all’integrazione tra la diagnosi precoce, con Pap-Test e più recentemente con HPV-test, e soprattutto vaccinazione mirata. A segnalare questi dati è una ricerca recentemente pubblicata su JAMA. Ma attenzione. A prescindere da questo e tanti altri dati che mostrano il valore preventivo della vaccinazione non solo per le ragazze ma anche per i giovani maschi, in Italia si fa fatica a migliorare le percentuali di copertura. A ricordarlo sono gli esperti che hanno partecipato al convegno “Promuovere la Salute, Educare alla Prevenzione: il Ruolo Condiviso contro l’HPV” tenutosi nella sede dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) a Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vaccino anti-HPV, potremmo evitare quasi 3000 decessi l’anno per tumore Leggi anche: Vaccino anti-Hpv inutile per 7 genitori su 10, l’iniziativa Leggi anche: “Posso cercare una gravidanza dopo aver fatto il vaccino contro l’HPV?” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vaccino Hpv: per il 70% dei genitori è inutile, ma potrebbe salvare 3mila persone all’anno - I risultati presentati dall’Istituto Superiore di Sanità sono allarmanti: la copertura vaccinale in Italia è bassa e le famiglie non sembrano a conoscenza ... repubblica.it

«Il vaccino contro l'Hpv potrebbe salvare 3mila vite l’anno: mamme e papà non siate scettici, non ci sono effetti collaterali» - Il papillomavirus umano (Hpv) è responsabile di tumori che potrebbero causare quasi 3mila morti ogni anno in Italia. leggo.it

Hpv, il vaccino potrebbe prevenire tremila morti all’anno ma per sette genitori su dieci è inutile - In Italia la copertura è ancora molto bassa, con metà della popolazione target, ragazze e ragazzi sotto i 12 anni, che è effettivamente protetta ... msn.com

Approfondisci su Puglia Salute: la Vaccinazione anti-HPV: rpu.gl/vaccino-anti-h… lo Screening oncologico della cervice uterina: rpu.gl/screening-cerv… Non rimandare: partecipa, proteggiti. #Screeningcerviceuterina #HPV #PrevenzioneHPV x.com

Gruppo Szumski Resistere Veneto: “Depositata in Consiglio regionale una mozione per istituire ambulatori pubblici dedicati agli eventi avversi post vaccino anti Covid-19” tinyurl.com/r6s5c6z9 facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.