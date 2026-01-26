usare vecchi decreti contro i nazisti per confiscare terreni

Da anni, il governo slovacco utilizza vecchi decreti contro i nazisti per confiscare terreni, spesso colpendo principalmente le minoranze. Questa prassi ha suscitato numerose critiche e controversie. Chi si oppone a tali misure rischia conseguenze legali, rendendo difficile un dibattito aperto e trasparente sul tema. La questione mette in luce i rischi di un uso politicizzato di normative storiche.

In Slovacchia negli ultimi anni il governo populista di Robert Fico ha rispolverato dei vecchi decreti, approvati dopo la Seconda guerra mondiale, per confiscare terreni a centinaia di persone soprattutto di origine ungherese. Fico è un politico illiberale, e in Slovacchia le persone appartenenti a minoranze sono spesso discriminate. La questione delle confische però sta causando particolare scalpore, al punto che il governo ha modificato il codice penale per punire con il carcere chi critica i decreti. Anche se può sembrare solo una questione amministrativa, le confische sono parte di una storia molto più lunga e complessa, che riguarda il periodo dell’occupazione nazista: i decreti su cui sono basate furono approvati proprio per punire le minoranze tedesca e ungherese, partendo dal presupposto che avessero sostenuto il nazismo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

