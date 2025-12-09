Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti | 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici regionali DECRETI
Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono stati pubblicati i due decreti che rendono operative le misure a sostegno dei “viaggi nella memoria” verso i campi di concentramento nazisti. Si tratta del Decreto Ministeriale n. 238 del 28 novembre 2025, che definisce criteri e modalità di utilizzo del fondo, e del Decreto Direttoriale n. 3620 del 29 novembre 2025, che assegna concretamente le risorse agli Uffici scolastici regionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Memoria, la Camera approva all’unanimità la legge che finanzia i viaggi nei campi di concentramento - La Camera dei Deputati ha votato all’unanimità la proposta che prevede di istituire un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 presso il ministero ... Da ilfattoquotidiano.it
