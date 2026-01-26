Usa | tempesta invernale sette morti e 860mila persone senza elettricità

Una tempesta invernale ha causato sette vittime negli Stati Uniti, lasciando oltre 860mila persone senza elettricità. Circa 185 milioni di cittadini sono interessati da allerte meteo diffuse in molte regioni, evidenziando la gravità delle condizioni climatiche e l’impatto sulla vita quotidiana. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze di questo evento atmosferico intenso.

Sale a sette il bilancio delle vittime della violenta tempesta invernale che si è abbattuta sugli Stati Uniti, mentre oltre 860mila persone restano senza corrente elettrica e circa 185 milioni di cittadini sono coinvolti da allerte meteo diffuse su gran parte del Paese. Il freddo intenso continua a colpire soprattutto le aree centrali e orientali, con temperature percepite estremamente rigide. Il bilancio delle vittime nei diversi Stati. Lo Stato più colpito è il Tennessee, dove il Dipartimento della Salute ha confermato tre decessi, registrati nelle contee di Crockett, Haywood e Obion. Altre due persone hanno perso la vita in Louisiana, mentre si segnalano un morto in Texas e uno in Kansas, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Usa, almeno 7 morti per la tempesta invernale: 860mila persone senza elettricitàUna grave tempesta di neve e gelo artico ha interessato gli Stati Uniti, causando almeno sette vittime e lasciando circa 860.

