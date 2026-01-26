Usa almeno 7 morti per la tempesta invernale | 860mila persone senza elettricità

Una grave tempesta di neve e gelo artico ha interessato gli Stati Uniti, causando almeno sette vittime e lasciando circa 860.000 persone senza energia elettrica. Le condizioni meteorologiche estreme hanno messo a dura prova molte comunità, evidenziando l’impatto di eventi climatici intensi sulla vita quotidiana e sui servizi essenziali. La situazione rimane sotto controllo mentre si monitorano gli sviluppi nelle regioni colpite.

(Adnkronos) – Sono almeno sette le persone che sono morte negli Stati Uniti a causa della tempesta di neve e gelo artico che si è abbattuta sul Paese. Lo stato maggiormente colpito è quello del Tennessee, come riferisce il Dipartimento della Salute, dove una persona è morta a Crockett, un'altra a Haywood e la terza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Usa: mezzo milione di persone senza elettricità e 10mila voli cancellati causa tempesta

Tempesta Goretti, danni in tutta l’Europa settentrionale: oltre 300 mila persone senza elettricitàLa tempesta Goretti ha interessato l’Europa settentrionale, provocando danni diffusi e disservizi, in particolare in Francia.

Argomenti discussi: Tempesta di neve e gelo negli Stati Uniti, almeno 7 morti e migliaia senza elettricità; Bomba artica sugli Usa, almeno 6 vittime e 1 milione di persone senza elettricità. Fermi 15mila voli; Tempesta di gelo negli Stati Uniti, New York sommersa dalla neve: almeno 7 morti e 12mila voli cancellati. Freddo estremo; Tempesta neve in Usa, 10 morti e un milione di case senza corrente.

Usa, almeno 7 morti per la tempesta invernale: 860mila persone senza elettricitàCirca 185 milioni di persone sono invece interessate dall'allerta emessa per la tempesta invernale, con il freddo che attanaglia gran parte della zona centrale e orientale degli Stati Uniti ... adnkronos.com

USA nella morsa del gelo: 7 morti e nazione paralizzataOltre 12mila voli cancellati, 23 Stati in emergenza e temperature fino a -30°C. Mentre New York piange 5 vittime, il Presidente assicura l'intervento della FEMA nonostante le scarse risorse ... msn.com

