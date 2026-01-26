Usa jet privato si schianta al decollo

Un jet privato si è schiantato durante la fase di decollo all'aeroporto di Bangor, nel Maine, negli Stati Uniti. A bordo c’erano otto persone, nessuna delle quali sarebbe sopravvissuta secondo le prime informazioni. L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità locali e delle forze di soccorso, che stanno ancora valutando le cause dell’accaduto.

7.09 Un aereo privato con otto persone a bordo si è schiantato in fase di decollo a Bangor, nel Maine, nel nordest degli Stati Uniti, secondo quanto riferito dall'aeroporto internazionale di Bangor. Non si conosce ancora il bilancio esatto delle vittime. Secondo la CNN, l'aereo era un jet Bombardier Challenger 650, registrato a nome di una società a responsabilità limitata con sede a Houston. L'incidente è avvenuto durante una violenta tempesta di neve e ghiaccio che ha colpito il nordest degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il suo jet privato si schianta e prende fuoco: morto Greg Biffle, leggenda dell'automobilismo. A bordo anche la moglie e i figliUna tragedia scuote gli Stati Uniti: il celebre Greg Biffle, icona dell’automobilismo, perde la vita in un incidente aereo.

India's Tejas Aircraft CRASHES in Dubai Airshow - Pilot KILLED!

