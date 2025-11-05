Usa aereo cargo si schianta dopo il decollo | almeno 7 morti

Sono almeno sette le persone decedute nell'incidente aereo avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 novembre 2025 in Kentucky, negli Stati Uniti. Un aereo cargo McDonnel Douglas MD-11 della compagnia di spedizioni Ups, in partenza per Honolulu, è finito fuori pista e si è schiantato appena dopo il decollo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

