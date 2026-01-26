Usa confermano | agenti Ice a Olimpiadi

Gli agenti dell'Ice saranno presenti alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, come confermato da fonti dell'Ambasciata degli Stati Uniti. Il loro ruolo sarà di supporto al Servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato, garantendo un'adeguata protezione durante l'evento. La presenza di queste forze di sicurezza è parte integrante delle misure adottate per assicurare il regolare svolgimento delle competizioni.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Agenti Usa dell'Ice alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? Cosa sappiamoIl caso è emerso proprio di recente, dopo che alcuni media avevano ipotizzato la possibilità secondo cui una parte degli agenti della United States Immigration and Customs Enforcement avrebbe potuto a ... tg24.sky.it

Piantedosi non esclude l’arrivo di agenti ICE a Milano Cortina: Comunque non opereranno in ItaliaL'ICE con tutta probabilità non verrà in Italia per assistere la delegazione degli USA alle Olimpiadi di Milano-Cortina ... fanpage.it

