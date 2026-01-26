Usa Border Patrol e Ice | quali sono le differenze

Border Patrol e ICE sono due enti statunitensi coinvolti nella gestione dell’immigrazione, ma con ruoli distinti. La Border Patrol si occupa principalmente del controllo e della sicurezza lungo i confini terrestri, mentre l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) si concentra sulla gestione delle questioni di immigrazione all’interno del paese, compresi l’applicazione delle leggi e la lotta all’immigrazione illegale. Questa distinzione è centrale nelle recenti discussioni sulle politiche migratorie degli Stati Uniti.

Si riaccendono le polemiche sulle politiche anti-immigrazione della presidenza Trump negli Stati Uniti d’America. Sotto accusa soprattutto i metodi, sproporzionatamente violenti, con cui gli agenti applicano le leggi e reprimono le manifestazioni in corso in varie città, soprattutto a Minneapolis. La tensione, già accesa il 7 gennaio con la morte della poetessa e madre di tre figli Renee Good, freddata durante un raid nella città del Minnesota, è tornata ad alzarsi con l’uccisione di Alex Jeffrey Pretti, infermiere di terapia intensiva, da parte di un altro agente federale. Secondo la Casa Bianca, gli agenti avrebbero sparato legittimamente, per difendersi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Greg Bovino, originario della Calabria, è il capo della Border Patrol negli Stati Uniti.

