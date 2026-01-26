Greg Bovino, originario della Calabria, è il capo della Border Patrol negli Stati Uniti. Con oltre 55 anni, si distingue per il suo aspetto sobrio e il ruolo di rilievo nelle operazioni di controllo delle frontiere, che coinvolgono diverse città americane. La sua figura rappresenta un collegamento tra le radici italiane e le attività di sicurezza alla frontiera statunitense.

Origini calabresi, cappotto verde militare e taglio di capelli rasato. Gregory “Greg” Bovino, 55enne capo della Border Patrol (polizia di frontiera) è divenuto recentemente il volto delle operazioni anti-immigrati in diverse città degli Stati Uniti, da Los Angeles a Minneapolis. Proprio dal Minnesota sono divenute virali alcune sue foto con indosso un cappotto verde militare con bottoni dorati che il New York Times ha associato ai nazisti. Per la testata, il suo doppiopetto «per via dei suoi precedenti storici è impossibile da ignorare» e, accompagnato dai capelli rasati ai lati e alti al centro, viene paragonato all’abbigliamento della Gestapo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dalla Calabria alla Border Patrol: chi è Greg Bovino, a capo delle operazioni anti-immigrati negli Usa

