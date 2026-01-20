Incastrato nell' abitacolo dopo lo schianto con un camion | soccorsi in codice rosso

Un incidente si è verificato martedì mattina a Lonato del Garda, coinvolgendo un uomo di 55 anni rimasto incastrato nell’abitacolo dopo lo scontro con un camion. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso, successivamente ridimensionato a codice giallo. L’uomo è stato trasportato in ospedale presso la Poliambulanza, dove è stato ricoverato per le cure necessarie.

Schianto con un camion: 91enne resta incastrato nell'autoMercoledì 17 dicembre, in via Monte San Marco a Udine, si è verificato un grave incidente tra un'utilitaria e un camion di alimentari.

