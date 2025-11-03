Maxi tamponamento in autostrada motociclista in codice rosso
Un motociclista è rimasto ferito in seguito a un tamponamento tra cinque veicoli, di cui un mezzo pesante e una moto, avvenuto intorno alle 9.40 di lunedì 3 novembre 2025 sull'autostrada A12 tra Rapallo e Recco.Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono intervenute l'auto medica Tango 2 e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Maxi tamponamento e traffico in tilt sull’autostrada Siracusa–Catania Mattinata di caos e disagi lungo l’A18, complice il maltempo. All’altezza dello svincolo di Priolo, un maxi tamponamento con almeno 8 veicoli coinvolti ha mandato in tilt la circolazione. Diver - facebook.com Vai su Facebook
Maxi tamponamento in A12. Via Veneto, auto si schianta - Maxi tamponamento ieri mattina sull’autostrada A12 sul tratto di strada da Sarzana in direzione Carrara. lanazione.it scrive
Tamponamento tra due auto sull’autostrada A23: medico in moto si ferma a prestare soccorso ai 6 feriti, poi trasportati in ospedale - Paura questa mattina, domenica 10 agosto, lungo l’autostrada A23 nel territorio comunale di Colloredo nel tratto compreso tra Udine Nord e Gemona del Friuli, in direzione nord, di fronte ... ilgazzettino.it scrive
Due tir in fiamme dopo il tamponamento in A26, traffico bloccato per ore. Motociclista muore in A6 - Gravellona Toce tra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord con tre chilometri di coda a causa di un tamponamento tra due camion che hanno preso fuoco ... Scrive rainews.it