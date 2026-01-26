Uomo investito dalla metro a Roma è il figlio dell' attore Oreste Lionello Ipotesi suicidio

Un uomo è deceduto il 25 gennaio 206 a Roma, dopo essere stato investito dalla metropolitana alla fermata Subaugusta della linea A, in direzione Battistini. Si tratta del figlio dell’attore Oreste Lionello. Le autorità stanno valutando l’ipotesi di un suicidio come possibile causa dell’incidente. La vicenda resta sotto indagine per chiarire le circostanze.

Un uomo è morto ieri, 25 gennaio 206, a Roma dopo essere stato investito dalla metropolitana nella fermata Subaugusta della linea A, in direzione Battistini. Si tratta del doppiatore 52enne Davide Lionello, figlio dell'attore Oreste Lionello morto a Roma nel 2009. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e Polizia. Poco dopo le 15, l’uomo è stato visto lanciarsi sui binari all’arrivo del treno e si sospetta quindi che si tratti di un suicidio. La sala operativa del comando di Roma dei Vigili del fuoco ha inviato la squadra di Tuscolano II 12A con il Carro Sollevamenti della Centrale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Davide Lionello, figlio dell'attore Oreste Lionello, è deceduto a 52 anni.

Davide Lionello, figlio dell'attore Oreste Lionello, è deceduto a Roma dopo essere stato investito dalla metro.

