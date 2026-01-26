Suicidio Davide Lionello figlio di Oreste travolto dalla metro a Roma | era fuggito dalla clinica psichiatrica

Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a 52 anni. Secondo le fonti, si sarebbe suicidato dopo essere stato travolto dalla metro a Roma. La sua morte giunge in un contesto di fragilità, dato che da tempo combatteva con il bipolarismo. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alla salute mentale e la necessità di un’attenzione continua e adeguata.

A 52 anni è morto il figlio di Oreste Lionello, Davide. Si sarebbe suicidato. Da tempo soffriva di bipolarismo. È morto Davide Lionello figlio di Oreste: si lancia sotto la metro, i familiari chiedono chiarezza sulla clinica psichiatrica dov'era ricoverato È stato confermato che Davide Lionello, 52 anni e figlio dell'attore Oreste Lionello, si è tolto la vita lanciandosi sotto una metro a Roma. Addio a Davide Lionello, voce del doppiaggio italiano e figlio di Oreste È venuto a mancare a Roma Davide Lionello, doppiatore e figlio dell'attore Oreste Lionello. Oreste Lionello, morto il figlio Davide: travolto dalla metro a Roma. La sorella: «È uscito dalla clinica dove era in cura, una tragedia evitabile»Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio a Roma. Oreste Lionello, morto il figlio Davide: il gesto estremo e le parole della sorellaDavide, figlio di Oreste Lionello, è morto travolto da un treno della metropolitana a Roma. La famiglia parla di 'tragedia evitabile'.

