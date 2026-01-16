Uomini e Donne 2026 chi è Tatiana | età cognome origini lavoro Instagram

Tatiana, una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne 2025/2026, ha attirato l’attenzione per il suo aspetto e il suo carattere. Di origini sconosciute, età e professione sono ancora da confermare, ma il suo profilo Instagram è seguito da molti appassionati. Si è fatta conoscere nel pubblico di Canale 5 durante la puntata del 16 gennaio 2026.

Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne 20252026 c'è Tatiana. La bellissima dama dagli occhi azzurri e capelli lunghi castani si è fatta conoscere al pubblico di Canale cinque nel corso della puntata andata in onda venerdì 16 gennaio 2026. In particolare, è approdata nello studio del programma di Maria De Filippi per conoscere Gianmaria. Ma vediamo ora insieme tutto quello che c'è da sapere sulla dama che ha colpito tutti per la sua bellezza, compreso Gianni Sperti. Chi è Tatiana del Trono Over di UeD: quanti anni ha, dove lavora, dove vive, Instagram.

