Uomini e Donne 2026 chi è Paola dama | età cognome Instagram lavoro

Paola, dama di Uomini e Donne 2026, è una donna con i capelli lunghi e neri, partecipante al Trono Over dell'edizione 2025/2026. Di età e cognome non ancora ufficialmente divulgati, è presente sui social con il profilo Instagram @paola_dama. Lavorativamente, si dedica a un’attività ancora non confermata, mantenendo un basso profilo pubblico. La sua presenza nel programma ha suscitato interesse tra i telespettatori, offrendo un volto nuovo e autentico al cast.

Chi è Paola, la dama di Uomini e Donne con i capelli lunghi neri? Tra le donne che partecipano al Trono Over del dating show di Maria De Filippi, durante l'edizione 20252026, c'è appunto lei. Si è fatta notare con la sua bellezza e tramite la conoscenza avviata con Edoardo. Ma vediamo insieme cosa sappiamo su questa dama. Chi è Paola dama del Trono Over di UeD: cognome e Instagram. Di Paola non si sa molto. Ad esempio, non è noto per il momento il suo lavoro, quanti anni ha e dove vive.

