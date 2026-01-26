Rheinmetall e Ohb stanno collaborando per sviluppare una rete di comunicazioni satellitari militari europea, simile a Starlink. L’obiettivo è creare un sistema di comunicazioni sicuro e affidabile per le forze armate tedesche, con un approccio specificamente pensato per esigenze militari. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso l’autonomia tecnologica e strategica dell’Europa nel campo delle telecomunicazioni satellitari militari.

Una Starlink europea all’orizzonte? Si, almeno secondo i piani di Rheinmetall. L’azienda tedesca è infatti in trattativa con l’italiana Ohb stanno discutendo sulla creazione di un servizio di comunicazioni satellitari per le forze armate tedesche, modellato su quello di Starlink ma pensato fin dall’inizio per un impiego militare. L’obiettivo palese è quello di aggiudicarsi una parte del maxi-budget da 35 miliardi di euro che Berlino ha destinato allo sviluppo di tecnologie spaziali militari. Secondo quanto emerso, i colloqui tra il gruppo della difesa con sede a Düsseldorf e il produttore satellitare di Brema sono ancora in una fase preliminare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Uno Starlink militare tedesco (ed europeo)? La scommessa di Rheinmetall e Ohb

La Germania mira a sviluppare una rete satellitare militare in orbita bassa, denominata Starlink militare, per la Bundeswehr.

L'andamento del conflitto in Ucraina si sta evolvendo verso un negoziato complesso, mentre i paesi dell'UE cercano di gestire le sfide derivanti dall'iniziativa di Trump.

