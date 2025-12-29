Ucraina Conte | scommessa militare fallita oggi negoziato difficile

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'andamento del conflitto in Ucraina si sta evolvendo verso un negoziato complesso, mentre i paesi dell'UE cercano di gestire le sfide derivanti dall'iniziativa di Trump. Secondo le ultime dichiarazioni, la scommessa militare sembra aver fallito, aprendo la strada a una fase di discussioni che richiede attenzione e cautela da parte delle diplomazie coinvolte.

Roma, 29 dic. (askanews) – “C’è un negoziato in corso difficile e i paesi Ue si affannano cercando di tener testa all’iniziativa di Trump. Mi è stato contestato di essere filoputiniano perchè ho detto dall’inizio di impostare un negoziato ma la scommessa militare che è stata fatta è fallita. Questo negoziato sarà a condizioni peggiori di quelle che avremmo avuto sul tavolo prima. Perchè non è stato fatto prima? E’ stato Biden a dire facciamo la scommessa militare e Draghi e Meloni lo hanno ripetuto a pappagallo”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a In Onda su La7. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: L’Ue taglia le stime sulla crescita italiana: Roma tornerà fanalino di coda. Fallita la scommessa del Pnrr

Leggi anche: Conte rinfaccia all’Ue di aver perso la scommessa sulla vittoria dell’Ucraina. La verità del leader 5 Stelle spiazza il centrosinistra

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ucraina, Conte: scommessa militare fallita, oggi negoziato difficile - (askanews) – “C’è un negoziato in corso difficile e i paesi Ue si affannano cercando di tener testa all’iniziativa di Trump. msn.com

Ucraina, Conte: "Europa disorientata, lasciamo condurre negoziati agli Usa" - Sull'Ucraina "l'Europa è completamente disorientata, non si è capito qual è la linea. adnkronos.com

Conte, governo e Ue hanno fallito, lasciamo che gli Usa conducano il negoziato su Ucraina - "Il governo italiano insieme ai governi europei hanno fallito puntando sulla scommessa militare della vittoria dell'Ucraina sulla Russia" a "colpi di invii di armi e di spese ... notizie.tiscali.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.