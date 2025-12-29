Ucraina Conte | scommessa militare fallita oggi negoziato difficile

L'andamento del conflitto in Ucraina si sta evolvendo verso un negoziato complesso, mentre i paesi dell'UE cercano di gestire le sfide derivanti dall'iniziativa di Trump. Secondo le ultime dichiarazioni, la scommessa militare sembra aver fallito, aprendo la strada a una fase di discussioni che richiede attenzione e cautela da parte delle diplomazie coinvolte.

Roma, 29 dic. (askanews) – “C’è un negoziato in corso difficile e i paesi Ue si affannano cercando di tener testa all’iniziativa di Trump. Mi è stato contestato di essere filoputiniano perchè ho detto dall’inizio di impostare un negoziato ma la scommessa militare che è stata fatta è fallita. Questo negoziato sarà a condizioni peggiori di quelle che avremmo avuto sul tavolo prima. Perchè non è stato fatto prima? E’ stato Biden a dire facciamo la scommessa militare e Draghi e Meloni lo hanno ripetuto a pappagallo”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a In Onda su La7. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

