Università i collettivi contro la rettrice | Ha ceduto alle pressioni e chiuso Palazzo Nuovo Serve un po' di coraggio

La decisione della rettrice di chiudere Palazzo Nuovo ha suscitato reazioni tra i collettivi universitari, evidenziando le tensioni nel contesto accademico torinese. Dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, questa settimana rappresenta un momento cruciale per il confronto tra le parti. La vicenda riflette le difficoltà di gestire le pressioni sociali e istituzionali in un periodo caratterizzato da tensioni e incertezze.

Gli studenti lanciano presidio protesta in rettorato. Annunciati i percorsi del corteo nazionale di Askatasuna Una settimana importante, tesa, per Torino, che concluderà il primo atto dello scontro apertosi con lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto all'alba del 18 dicembre scorso. Gennaio terminerà con il corteo nazionale “contro Governo, guerra e attacco agli spazi sociali” (31 gennaio, 14:30, tre concentramenti: Porta Nuova, Porta Susa e Palazzo Nuovo) ma anche con l'apertura di nuovo fronte di protesta: l'università. Quest'oggi, 26 gennaio, i collettivi universitari, non solo il Collettivo universitario autonomo (Cua), storicamente legato ad Askatasuna, hanno tenuto una conferenza stampa davanti Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'Università di Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La chiusura di Palazzo Nuovo, decisa dalla rettrice sotto pressione, rappresenta un episodio significativo nel contesto delle tensioni tra università e collettivi a Torino.

La nuova rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi, ha espresso il suo sostegno ai precari dell’ateneo, sottolineando la necessità di affrontare il problema del precariato.

