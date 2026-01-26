Università collettivi contro rettrice | Ha ceduto alle pressioni e chiuso Palazzo Nuovo Serve un po' di coraggio

La chiusura di Palazzo Nuovo, decisa dalla rettrice sotto pressione, rappresenta un episodio significativo nel contesto delle tensioni tra università e collettivi a Torino. Dopo lo sgombero di Askatasuna, questa settimana segna un momento cruciale nello sviluppo dello scontro, evidenziando la complessità delle dinamiche tra istituzioni accademiche e movimenti sociali. È un periodo che richiede attenzione e un approccio equilibrato per comprendere il quadro più ampio.

