Università collettivi contro rettrice | Ha ceduto alle pressioni e chiuso Palazzo Nuovo Serve un po' di coraggio
La chiusura di Palazzo Nuovo, decisa dalla rettrice sotto pressione, rappresenta un episodio significativo nel contesto delle tensioni tra università e collettivi a Torino. Dopo lo sgombero di Askatasuna, questa settimana segna un momento cruciale nello sviluppo dello scontro, evidenziando la complessità delle dinamiche tra istituzioni accademiche e movimenti sociali. È un periodo che richiede attenzione e un approccio equilibrato per comprendere il quadro più ampio.
Gli studenti lanciano presidio protesta in rettorato. Annunciati i percorsi del corteo nazionale di Askatasuna Una settimana importante, tesa, per Torino, che concluderà il primo atto dello scontro apertosi con lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto all'alba del 18 dicembre scorso. Gennaio terminerà con il corteo nazionale “contro Governo, guerra e attacco agli spazi sociali” (31 gennaio, 14:30, tre concentramenti: Porta Nuova, Porta Susa e Palazzo Nuovo) ma anche con l'apertura di nuovo fronte di protesta: l'università. Quest'oggi, 26 gennaio, i collettivi universitari, non solo il Collettivo universitario autonomo (Cua), storicamente legato ad Askatasuna, hanno tenuto una conferenza stampa davanti Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'Università di Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Università, la nuova rettrice di Torino sta con i precari: “Sostegno contro il problema enorme del precariato. Università pubblica aggredita dai privati che sfruttano il definanziamento”
La nuova rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi, ha espresso il suo sostegno ai precari dell’ateneo, sottolineando la necessità di affrontare il problema del precariato.
