L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, analizza la sconfitta contro l’Udinese, sottolineando mancanze di coraggio e carattere. Conte evidenzia l’importanza di aggiungere malizia e gestire meglio i momenti di gioco, anche attraverso strategie come perdere tempo. Le sue dichiarazioni riflettono la volontà di migliorare la mentalità e le prestazioni della squadra.

© Ilnapolista.it - Conte: «Oggi ci è mancato coraggio e carattere. Il gol ce lo siamo chiamati noi. Serve un po’ di malizia, anche perdere tempo»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dan dopo la sconfitta contro l’Udinese Le parole di Conte. Una gara molto complicata, cosa è mancato? «L’approccio nel primo tempo è stato buono, l’Udinese non ci ha mai tirato in porta, potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Il secondo tempo è iniziato con una palla lunga in area su cui abbiamo rischiato di subire il gol. Da lì in avanti c’è stato un po’ di timore perché comunque nei primi 20 minuti del secondo tempo sono stai annullati due gol a loro. Noi eravamo troppo preoccupati e timorosi, dovremo lavorare tanto su questo. Ilnapolista.it

#UdineseNapoli il probabile 1??1?? iniziale che schiererà oggi Conte, di la tua…. sscnapoli24h4h - facebook.com facebook