Unique Market a Industrie Fluviali

Unique Market torna a Industrie Fluviali, offrendo un'occasione di scoperta tra arte, artigianato, vintage ed eccellenze gastronomiche. Un evento pensato per apprezzare il valore delle produzioni locali e artigianali, in un’atmosfera rilassata e autentica. Una proposta dedicata a chi desidera trascorrere un fine settimana all’insegna della qualità e della cultura, in un contesto che valorizza le eccellenze del territorio.

Torna Unique Mkt a Industrie Fluviali, per un weekend immerso nella bellezza dell’arte, dell’artigianato, del vintage e delle eccellenze gourmet. Più che un semplice mercatino, Unique Market è un’esperienza sensoriale a 360°: un percorso curato e accogliente all’interno di una ex fabbrica riconvertita artisticamente, sviluppata su tre livelli e due splendide terrazze, che ospiterà oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia, distribuiti tra piano terra, piano -1 e spazi outdoor. Unique Mkt nasce con l’obiettivo di sostenere le piccole realtà indipendenti, offrendo loro un contesto di qualità per crescere e farsi conoscere da un pubblico attento, curioso e lontano dalla banalità, alla ricerca di pezzi originali, unici e ricercati.🔗 Leggi su Romatoday.it

